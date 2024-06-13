Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В больнице 7 раненых: в каком состоянии пострадавшие в результате ракетной атаки на Кривой Рог

В больнице 7 раненых: в каком состоянии пострадавшие в результате ракетной атаки на Кривой Рог

Сегодня 12:24
просмотров

Семь пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу 12 июня находятся в больнице.

Новости Днепра про В больнице 7 раненых: в каком состоянии пострадавшие в результате ракетной атаки на Кривой Рог

По словам врачей, всего в больницы обратилось 14 пострадавших с разными травмами. В одном из медучреждений остаются 7 раненых, среди которых трое — в отделении реанимации.

Об этом сообщила врач медучреждения Кривого Рога, где находятся пострадавшие, пишет «Свои Кривой Рог».

«Травмы разные: скелетные, с разрывами сосудов, с поражением внутренних органов. Это молодые люди. На сегодняшний день у нас осталось в стационаре 7 человек, 3 из них – в отделении реанимации. Они стабильны, но из-за больших поражений еще будут находиться под интенсивным лечением”, — рассказала медикиня.

По ее словам, больные, имеющие тяжелое состояние, будут нуждаться в длительном лечении. Также их уже прооперировали.

Напомним, в среду, 12 июня, по Кривому Рогу ударили ракетой. В МВД сообщили, что число погибших возросло до 8. Пострадал не менее 21 человек, среди травмированных – двое детей. Еще 4 человека считаются пропавшими без вести.

Утром 13 июня стало известно, что вечером закончилась аварийно спасательная операция на месте вражеской ракетной атаки. Известно о 9 погибших, 32 раненых, из них 5 детей.

Читайте также:

Новости Днепра про В больнице 7 раненых: в каком состоянии пострадавшие в результате ракетной атаки на Кривой РогУкраїнська Новости Днепра про В больнице 7 раненых: в каком состоянии пострадавшие в результате ракетной атаки на Кривой РогРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Кривом Роге 14 июня объявили днем ​​траура
    Новости Днепра
    Сегодня 13:11
    В Кривом Роге 14 июня объявили днем ​​траура

    Завтра, 14 июня, в Кривом Роге объявлен день траура по…

    Какая улица Днепра возвращает в прошлое на 100 лет: ставни на окнах и дома 1890- х годов постройки
    Новости Днепра
    Сегодня 12:38
    Какая улица Днепра возвращает в прошлое на 100 лет: ставни на окнах и дома 1890- х годов постройки

    Улица Кониского находится практически в самом центре города. Большинству жителей…

    На одной из улиц Днепра правоохранители «скрутили» мужчину: комментарий полиции
    Новости Днепра
    Сегодня 11:57
    На одной из улиц Днепра правоохранители «скрутили» мужчину: комментарий полиции

    Сегодня в Днепре полиция задержала мужчину.

    Ростом с человека: в Днепре мужчина поймал 28-килограммового сома
    Новости Днепра
    Сегодня 11:45
    Ростом с человека: в Днепре мужчина поймал 28-килограммового сома

    Во время рыбалки на одном из водоемов Днепра мужчина выловил…

    Последние новости

    В Кривом Роге 14 июня объявили днем ​​траура
    В Кривом Роге 14 июня объявили днем ​​траура

    Завтра, 14 июня, в Кривом Роге объявлен день траура по погибшим в результате ракетного удара 12 июня.

    Сегодня 13:11
    3
    просмотров
    Какая улица Днепра возвращает в прошлое на 100 лет: ставни на окнах и дома 1890- х годов постройки
    Какая улица Днепра возвращает в прошлое на 100 лет: ставни на окнах и дома 1890- х годов постройки

    Улица Кониского находится практически в самом центре города. Большинству жителей Днепра она больше известна под названием: «Володарского». Это одна из самых старых улиц в городе. Первое ее название Степная.

    Сегодня 12:38
    2
    просмотров
    В Днепре в АТБ неизвестный бросался на людей с ножом: комментарий полиции
    В Днепре в АТБ неизвестный бросался на людей с ножом: комментарий полиции

    В Днепре неизвестный мужчина бросался на людей.

    Сегодня 12:36
    1
    просмотров
    На одной из улиц Днепра правоохранители «скрутили» мужчину: комментарий полиции
    На одной из улиц Днепра правоохранители «скрутили» мужчину: комментарий полиции

    Сегодня в Днепре полиция задержала мужчину.

    Сегодня 11:57
    3
    просмотров
    Ростом с человека: в Днепре мужчина поймал 28-килограммового сома
    Ростом с человека: в Днепре мужчина поймал 28-килограммового сома

    Во время рыбалки на одном из водоемов Днепра мужчина выловил огромного сома.

    Сегодня 11:45
    1
    просмотров
    Жители Днепра жалуются на продавцов ягод, оставляющих горы мусора на проспекте Героев
    Жители Днепра жалуются на продавцов ягод, оставляющих горы мусора на проспекте Героев

    Продавцы оставляют после себя непроданный товар и пустые ящики.

    Сегодня 10:55
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине во время ссоры мужчина до смерти избил знакомого
    На Днепропетровщине во время ссоры мужчина до смерти избил знакомого

    В Синельниковском районе ссора закончилась убийством.

    Сегодня 10:50
    2
    просмотров
    В Днепре на Калнышевского ночью неизвестные подожгли еще одно авто
    В Днепре на Калнышевского ночью неизвестные подожгли еще одно авто

    В Днепре на улице Петра Калнышевского неизвестные подожгли автомобиль.

    Сегодня 10:40
    3
    просмотров
    В Днепре и области на три дня объявили предупреждение об опасном метеоявлении
    В Днепре и области на три дня объявили предупреждение об опасном метеоявлении

    О пожарной опасности предупредили жителей Днепра и области.

    Сегодня 10:18
    1
    просмотров
    В Днепре на Новом мосту образовалась огромная пробка: в чем причина
    В Днепре на Новом мосту образовалась огромная пробка: в чем причина

    На Новом мосту образовалась пробка.

    Сегодня 09:54
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх