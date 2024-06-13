В больнице 7 раненых: в каком состоянии пострадавшие в результате ракетной атаки на Кривой Рог

Семь пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу 12 июня находятся в больнице.

По словам врачей, всего в больницы обратилось 14 пострадавших с разными травмами. В одном из медучреждений остаются 7 раненых, среди которых трое — в отделении реанимации.

Об этом сообщила врач медучреждения Кривого Рога, где находятся пострадавшие, пишет «Свои Кривой Рог».

«Травмы разные: скелетные, с разрывами сосудов, с поражением внутренних органов. Это молодые люди. На сегодняшний день у нас осталось в стационаре 7 человек, 3 из них – в отделении реанимации. Они стабильны, но из-за больших поражений еще будут находиться под интенсивным лечением”, — рассказала медикиня.

По ее словам, больные, имеющие тяжелое состояние, будут нуждаться в длительном лечении. Также их уже прооперировали.

Напомним, в среду, 12 июня, по Кривому Рогу ударили ракетой. В МВД сообщили, что число погибших возросло до 8. Пострадал не менее 21 человек, среди травмированных – двое детей. Еще 4 человека считаются пропавшими без вести.

Утром 13 июня стало известно, что вечером закончилась аварийно спасательная операция на месте вражеской ракетной атаки. Известно о 9 погибших, 32 раненых, из них 5 детей.

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