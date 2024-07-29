В августе в Днепре будут выключать газ из-за ремонтных работ: адреса и даты

В августе в Днепре будут выключать газ.

В августе специалисты Днепровского филиала «Газсети» снова запланировали проведение ремонтных работ в некоторых домах. Поэтому потребители, живущие по указанным адресам, будут временно без газоснабжения.

5 августа

Возвратят газ в дома, как только завершатся необходимые работы и специалисты осмотрят оборудование в квартирах, поэтому жителям указанных домов желательно быть дома в день, когда запланирован ремонт.

Напомним, в Днепре у жителей дома на Сечевых Стрельцов уже более 10 дней нет газа.