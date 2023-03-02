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В апреле в Днепре планируют открыть McDonald’s, – СМИ

Сегодня 13:41
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24 февраля после начала полномасштабного вторжения рф McDonald's закрыл все свои заведения в Украине.

Новости Днепра про В апреле в Днепре планируют открыть McDonald's, – СМИ

Компания объяснила, что это из соображений безопасности.

Уже в сентябре 2022 года первые рестораны McDonald’s снова открылись в Киеве. Позже – в Броварах, Виннице, Львове, Житомире, Луцке и т.д.

Теперь сеть ресторанов объявила, что возобновляет работу в нескольких городах южной и восточной части страны. В частности, рестораны откроются в Одессе и Днепре.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, сообщает Forbes.

Отмечается, что следующий этап возобновления работы требует восстановления цепочек снабжения, в частности логистических, поэтому занимает больше времени.

Планируется открыть McDonald’s в Одессе в конце марта, в Днепре и нескольких других городах – в конце апреля. Однако планы компании могут корректироваться в зависимости от текущей ситуации безопасности в городах и регионах.

Рестораны будут работать согласно расширенным протоколам безопасности, введенным во всех открытых заведениях в Украине.

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