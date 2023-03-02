В апреле в Днепре планируют открыть McDonald’s, – СМИ

Компания объяснила, что это из соображений безопасности.
Уже в сентябре 2022 года первые рестораны McDonald’s снова открылись в Киеве. Позже – в Броварах, Виннице, Львове, Житомире, Луцке и т.д.
Теперь сеть ресторанов объявила, что возобновляет работу в нескольких городах южной и восточной части страны. В частности, рестораны откроются в Одессе и Днепре.
Об этом говорится в пресс-релизе компании, сообщает Forbes.
Отмечается, что следующий этап возобновления работы требует восстановления цепочек снабжения, в частности логистических, поэтому занимает больше времени.
Планируется открыть McDonald’s в Одессе в конце марта, в Днепре и нескольких других городах – в конце апреля. Однако планы компании могут корректироваться в зависимости от текущей ситуации безопасности в городах и регионах.
Рестораны будут работать согласно расширенным протоколам безопасности, введенным во всех открытых заведениях в Украине.
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