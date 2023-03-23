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В апреле некоторые жители Днепра останутся без газа: даты и адреса

Сегодня 12:27
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В апреле жителям Днепра и Днепровского района будут отключать газ.

Новости Днепра про В апреле некоторые жители Днепра останутся без газа: даты и адреса

Это связано с проведением плановых ремонтных работ.

Об этом сообщает «Днепрогаз».

Так, газ будут выключать по следующим адресам:

Днепр:

4 апреля

  • улица Троицкая, 40.

5 апреля

  • улица Сухой Остров, 2, 6, 8, 10, 18/20, 20, 29, 33, 47, 57.

6 апреля

  • улица Гуртовая, 90, 92, 94, 96, 98, 98а, 96а, 100, 102, 104, 106, 108а, 110а, 112а, 114а, 116а, 118а, 108;
  • улица Моторная, 19д, 19;
  • переулок Балканский, 72, 70, 68.

10 апреля

  • улица О. Пчилки , 35, 45, 47, 47а, 49/1, 49/2, 50, 50/1, 51, 48, 44, 42, 40/1, 40/2, 56, 54;
  • улица Нестора Махно, 41/1, 41/2, 43, 45, 45а, 47/2, 51, 55.

11 апреля

ул. Лужникова, 2, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 43, 47, 51а, 53, 55, 59, 67, 69.

13 апреля

  • улица Декоративная, 5;
  • ул. Николая Зерова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 17, 18, 20а, 20б, 21, 22а, 23, 24, 25, 26, 26а/1, 26а/3, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 58, 58а, 60, 64, 66, 68;
  • переулок Декоративный, 3, 4, 8, 10, 12;
  • переулок Николая Зерова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19.

20 апреля

  • улица Маяковского, 1, 3, 5.

21 апреля

  • улица Качалова, 2.

26 апреля

  • улица Петрозаводская, 500а, 520, 504, 506, 508, 510а, 510, 512;
  • улица Ингульская, 300а;
  • улица Дубовика, 11, 9, 7, 5;
  • улица 230-й Стрелковой дивизии, 47, 57, 61, 67, 60, 58, 56, 54, 52, 50, 69.

27 апреля

  • улица Береговая, 204.

Село Обуховка:

20 апреля

  • улица Некрасова, 36, 34, 32, 30а, 30, 26, 24б, 24в, 24а, 24, 22, 20.

Подгородное

4 апреля

  • улица Криворожская, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15а, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5 , 53;

18 апреля

  • улица Апельсиновая, 1, 6;
  • улица Гранатовая, 2, 4, 5, 7, 8;
  • улица Лимонная, 1, 2, 3, 4, 5, 7;
  • улица Мандариновая, 1, 2, 3, 7, 9;
  • садовое товарищество «Ландыш», 1, 2, 4.

Чтобы избежать аварийных ситуаций, потребители должны предоставить доступ работникам газовой компании в каждое газифицированное помещение.

Подачу газа обещают возобновить после завершения работ.

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Новости Днепра про В апреле некоторые жители Днепра останутся без газа: даты и адресаУкраїнська Новости Днепра про В апреле некоторые жители Днепра останутся без газа: даты и адресаРусский

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