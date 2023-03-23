В апреле некоторые жители Днепра останутся без газа: даты и адреса

Чтобы избежать аварийных ситуаций, потребители должны предоставить доступ работникам газовой компании в каждое газифицированное помещение.

Так, газ будут выключать по следующим адресам:

Об этом сообщает «Днепрогаз».

Это связано с проведением плановых ремонтных работ.

В апреле жителям Днепра и Днепровского района будут отключать газ.

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