В апреле некоторые жители Днепра останутся без газа: даты и адреса

Это связано с проведением плановых ремонтных работ.
Об этом сообщает «Днепрогаз».
Так, газ будут выключать по следующим адресам:
Днепр:
4 апреля
5 апреля
6 апреля
10 апреля
11 апреля
ул. Лужникова, 2, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 43, 47, 51а, 53, 55, 59, 67, 69.
13 апреля
20 апреля
21 апреля
26 апреля
27 апреля
Село Обуховка:
20 апреля
Подгородное
4 апреля
18 апреля
Чтобы избежать аварийных ситуаций, потребители должны предоставить доступ работникам газовой компании в каждое газифицированное помещение.
Подачу газа обещают возобновить после завершения работ.
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