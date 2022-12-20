В АНД районе Днепра горели легковушки (ФОТО)

Об этом сообщает ГСЧС.
Вчера 19 декабря около 23:40 на улице Прогрессивная загорелся автомобиль «SsangYong Rexton». Пламя распространялось и опрокинулось на припаркованную рядом легковушку «Kia Optima».
Спасатели приступили к тушению. Огонь уничтожил салон и моторный отсек автомобиля «SsangYong Rexton» и повредил «Kia Optima». Общая площадь пожара составляет 5 кв. м.
В результате пожара погибших и пострадавших нет.
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