В АНД районе Днепра горели легковушки (ФОТО)

В Днепре на улице Прогрессивная загорелась легковушка, пламя перекинулось на еще один автомобиль.

Об этом сообщает ГСЧС.

Вчера 19 декабря около 23:40 на улице Прогрессивная загорелся автомобиль «SsangYong Rexton». Пламя распространялось и опрокинулось на припаркованную рядом легковушку «Kia Optima».

Спасатели приступили к тушению. Огонь уничтожил салон и моторный отсек автомобиля «SsangYong Rexton» и повредил «Kia Optima». Общая площадь пожара составляет 5 кв. м.

В результате пожара погибших и пострадавших нет.

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