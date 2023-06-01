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В 55 км от вражеских позиций: в Кривом Роге открылся Mcdonalds

Сегодня 10:13
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Очереди уже есть!

Новости Днепра про В 55 км от вражеских позиций: в Кривом Роге открылся Mcdonalds

Сегодня, 1 июня, в Кривом Роге открылся McDonald’s.

Об этом сообщил глава Рады обороны города Александр Вилкул.

Ресторан быстрого питания не работал в городе с 24 февраля 2022 года. И сегодня – несмотря на то, что до вражеских позиций 55 километров, заведение снова открыло свои двери для посетителей.

О символизме. В Кривом Роге открылся Макдональдс. В 55 километрах от вражеских позиций. Знаю, как непросто давалось решение (поскольку у транснациональных корпораций свои принципы безопасности). Я благодарен, потому что это еще один символ нормальной мирной жизни. Той, за которую воюет Украина. Слава ВСУ! Победа обязательно будет за нами! – написал Александр Вилкул.

Под рестораном уже выстроились огромные очереди – горожане хотят полакомиться долгожданными бургерами.

Новости Днепра про В 55 км от вражеских позиций: в Кривом Роге открылся Mcdonalds

Новости Днепра про В 55 км от вражеских позиций: в Кривом Роге открылся Mcdonalds

Напомним, в Днепре Mcdonalds открылись в конце апреля – очереди были километровые.

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Новости Днепра про В 55 км от вражеских позиций: в Кривом Роге открылся McdonaldsУкраїнська Новости Днепра про В 55 км от вражеских позиций: в Кривом Роге открылся McdonaldsРусский

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