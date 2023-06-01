В 55 км от вражеских позиций: в Кривом Роге открылся Mcdonalds

Сегодня, 1 июня, в Кривом Роге открылся McDonald’s.
Об этом сообщил глава Рады обороны города Александр Вилкул.
Ресторан быстрого питания не работал в городе с 24 февраля 2022 года. И сегодня – несмотря на то, что до вражеских позиций 55 километров, заведение снова открыло свои двери для посетителей.
О символизме. В Кривом Роге открылся Макдональдс. В 55 километрах от вражеских позиций. Знаю, как непросто давалось решение (поскольку у транснациональных корпораций свои принципы безопасности). Я благодарен, потому что это еще один символ нормальной мирной жизни. Той, за которую воюет Украина. Слава ВСУ! Победа обязательно будет за нами! – написал Александр Вилкул.
Под рестораном уже выстроились огромные очереди – горожане хотят полакомиться долгожданными бургерами.
Напомним, в Днепре Mcdonalds открылись в конце апреля – очереди были километровые.
Читайте также:
Автор:
На днях полицейские спасли беззащитную птичку.
Сегодня утром, 31 мая, на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и…
В Кривом Роге местный житель договорился о продаже гранаты «Ф-1»…
В Кривом Роге Служба безопасности Украины задержала информаторку фсб.
В Братиславе закончилась ХХХVII международная регата «Братислава 2023» по гребле на байдарках и каноэ среди юношей, юниоров и спортсменов до 23 лет.
Запасы воды необходимо сделать жителям Слобожанской территориальной общины.
На улице Владимира Антоновича Чечеловского района города Днепр горела квартира на последнем этаже девятиэтажного жилого дома.
Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.
В результате ночной атаки россиян на Киев погибли три человека, еще 14 получили ранения, а повреждения зданий есть в трех районах города.
Студентка ДНУ заняла первое место в категории «Молодежь» (18-35 лет).
В Днепре из-за ремонта колеи на три дня в работу некоторых трамваев будут внесены изменения.
Зонт точно не понадобится!
Фейерверк очень напугал людей.
Вблизи ресторана Confetti на Победе произошло ДТП.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!