В 55 км от вражеских позиций: в Кривом Роге открылся Mcdonalds

Очереди уже есть!

Сегодня, 1 июня, в Кривом Роге открылся McDonald’s.

Об этом сообщил глава Рады обороны города Александр Вилкул.

Ресторан быстрого питания не работал в городе с 24 февраля 2022 года. И сегодня – несмотря на то, что до вражеских позиций 55 километров, заведение снова открыло свои двери для посетителей.

О символизме. В Кривом Роге открылся Макдональдс. В 55 километрах от вражеских позиций. Знаю, как непросто давалось решение (поскольку у транснациональных корпораций свои принципы безопасности). Я благодарен, потому что это еще один символ нормальной мирной жизни. Той, за которую воюет Украина. Слава ВСУ! Победа обязательно будет за нами! – написал Александр Вилкул.

Под рестораном уже выстроились огромные очереди – горожане хотят полакомиться долгожданными бургерами.

Напомним, в Днепре Mcdonalds открылись в конце апреля – очереди были километровые.

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