В 50 раз ядовитее тарантула: на Днепропетровщине заметили опасного паука (ФОТО)

В Днепропетровской области снова заметили ядовитого паука.

В Никополе на Днепропетровщине горожанин заметил маленького черного паучка, наслаждавшегося «трапезой». А когда приблизился, заметил, что паук необычный – он относится к роду «черных вдов».

Фотографиями горожанин поделился в Facebook-сообществе «Пауки Украины» и написал:

Каракурт вместе со своими жертвами. Август 2024, г.Никополь.

В комментариях украинцы пытались прийти к выводу, действительно ли на фотографиях каракурт, или похожая на него стеатода, которая не опасна для человека вообще.

Фото:

Журналистам Dnepr.Info удалось узнать подробнее, как отличить каракурта от стеатоды, и кого сфотографировал житель Никополя.

Стеатоду иногда называют «ложным каракуртом», потому что она достаточно на него похожа по внешним признакам, однако вообще никак не может повлиять на здоровье человека. Яд этого вида пауков не столь опасен, как яд каракурта.

Важными отличительными чертами взрослого каракурта является его размер: обычно самка не более 2 сантиметров, а самец может быть длиной 4-7 миллиметров (учитывается размер туловища). В отличие от своего «ложного» родственника, каракурт имеет матовую черную окраску, а вот у стеатоды брюшко «поблескивает» под солнцем. На его ногах нет толстых шипов, однако если присмотреться можно заметить многочисленные щетинки.

Итак на фото – взрослая особь каракурта.

Его укус опасен для человека. В частности, об этом рассказали в Национальном природном парке «Тузловские лиманы». Он вызывает отравление всего организма и может привести к смерти. Известно, что его укус в 50 раз ядовее укуса тарантула. После того, как человека укусил каракурт, у него может наблюдаться «психическая неуравновешенность», а также жгучая боль, которая в течение 15-30 минут будет ощущаться во всем теле. Часто возникает боль в области живота, слюно- и потоотделение, нарушение работы сердца, затрудненное дыхание.

Однако важно отметить, что по оценке специалистов пауки никогда не нападают первыми и без причины.

Если вас вдруг укусил паук и если у вас появляются первые симптомы отравления, рекомендуется обратиться к врачу. Также помните, что иногда укус можно не почувствовать, поэтому после встречи с этими членистоногими важно проверить части тела на наличие красных точек.

Напомним, в Кривом Роге снова заметили ядовитого паука: опасен ли он.

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