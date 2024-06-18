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В 20 минутах от Днепра расположено лавандовое поле: цена аренды и как доехать

Сегодня 16:30
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Чтобы сделать хорошие фото в лаванде, не нужно ехать во Францию. Лавандовое поле можно найти в 20 минутах от Днепра.

Новости Днепра про В 20 минутах от Днепра расположено лавандовое поле: цена аренды и как доехать

Лавандовый оазис был создан в садовом обществе “Чайка”. Там можно фотографироваться, купить букеты из лаванды и ароматные изделия.Также – провести закат с друзьями.

Об этом говорится на странице владельцев поля «blue_gold_lavaniya».

Жителей приглашают посетить лавандовое поле до 23 июня. После этого гостей не будут принимать. Цена аренды локации – 500 грн в час. Можно одновременно быть в поле 5 лицам, не больше.

“У нас идеальное место, чтобы провожать закат с друзьями и бокалом вина и никуда не торопиться. Что может быть лучше, чем глоток свежего воздуха для тела и гармония с природой души? Айда к нам в гости”, — говорят владельцы лавандового поля.

Как доехать:

Ехать по Запорожскому Шоссе мимо села Новоалександровка, повернуть налево за АЗК Neflek, ехать прямо по главной дороге, когда увидите с правой стороны железный крест, поехать в поворот напротив него (ОКСТ “Чайка 2км”), повернуть в сторону большой надписи “Чайка”, пройтись по тропинке, ведущей от надписи «Чайка», слева будет расположено лавандовое поле.

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