В 20 минутах от Днепра расположено лавандовое поле: цена аренды и как доехать

Лавандовый оазис был создан в садовом обществе “Чайка”. Там можно фотографироваться, купить букеты из лаванды и ароматные изделия.Также – провести закат с друзьями.
Об этом говорится на странице владельцев поля «blue_gold_lavaniya».
Жителей приглашают посетить лавандовое поле до 23 июня. После этого гостей не будут принимать. Цена аренды локации – 500 грн в час. Можно одновременно быть в поле 5 лицам, не больше.
“У нас идеальное место, чтобы провожать закат с друзьями и бокалом вина и никуда не торопиться. Что может быть лучше, чем глоток свежего воздуха для тела и гармония с природой души? Айда к нам в гости”, — говорят владельцы лавандового поля.
Как доехать:
Ехать по Запорожскому Шоссе мимо села Новоалександровка, повернуть налево за АЗК Neflek, ехать прямо по главной дороге, когда увидите с правой стороны железный крест, поехать в поворот напротив него (ОКСТ “Чайка 2км”), повернуть в сторону большой надписи “Чайка”, пройтись по тропинке, ведущей от надписи «Чайка», слева будет расположено лавандовое поле.
Читайте также:
Автор:
В Днепропетровской области 3-летнего мальчика случайно сбил его старший брат.
В Днепр снова вернулась жара. На выходных по прогнозам синоптиком…
Украинцы, которым исполнилось 18 лет, смогут получить по 908 грн.…
Жители Днепра напомнили о существовании бесплатной маршрутки, курсирующей по левому…
В Днепропетровской области 3-летнего мальчика случайно сбил его старший брат.
В Днепр снова вернулась жара. На выходных по прогнозам синоптиком температура воздуха прогреется до +30 градусов и выше. Многие жители Днепра захотят провести жаркие дни у воды.
Украинцы, которым исполнилось 18 лет, смогут получить по 908 грн. на покупку книг.
Жители Днепра напомнили о существовании бесплатной маршрутки, курсирующей по левому берегу.
В Днепре в разгаре пляжный сезон.
Несовершеннолетнего предпринимателя разоблачили правоохранители.
В Днепре юноши подожгли автомобиль ВСУ по указанию российских спецслужб. Их задержали.
По улицам Днепра катается хулиган на скутере.
Фонд госимущества выставил на продажу протезный завод в Днепре.
Сегодня, 18 июня, на трассе в Софиевском районе произошло серьезное ДТП.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!