Узник из Днепра, осужденный за мошенничество, разводил людей на деньги, сидя в колонии

Об этом говорится в приговоре, опубликованном на сайте Единого реестра судебных решений.
Мужчина отбывает наказание за мошенничество. В колонию он попал в июне 2020 года. Даже находясь за решеткой, он обманывал людей в интернете. Это продолжалось несколько лет.
Мужчина размещал объявления на сайте ОЛХ о продаже подержанных вещей. Узник предлагал купить косметологическую кушетку, холодильник, тумбу, детскую игрушку, стул для кормления ребенка.
Однако как только получал деньги – исчезал и не отвечал на звонки.
Обвиняемый был приговорен к четырем годам заключения, этот срок прибавили к предыдущему наказанию в виде двух лет.
Срок наказания заключенного будут считать с 15.06.2020 года, так что ему осталось сидеть еще три года.
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