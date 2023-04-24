Уже зажгли вывески: до открытия McDonald’s в Днепре остались «считанные часы»

По слухам, McDonald’s в Днепре должен открыться уже 25 апреля. Впрочем, официально представители компании еще не объявляли дату возобновления работы.
Сегодня, 24 апреля, жители Днепра заметили, что вывески в кафе на проспекте Гагарина начали светиться. Свет включился и внутри помещения. Ранее в сети уже публиковали фото с рабочими, наводившими порядки рядом со зданием.
Днепряне, кто уже встал в очередь в Мак. Займите мне место, – шутят горожане в соцсетях.
А вот утром, вблизи ресторана на площади Старомостовой, будто бы видели работников, грузивших внутрь ящики с продуктами.
Впрочем, официальной информации пока нет. Но не исключено, что это «последние штрихи» и до открытия популярной сети фаст-фуда считанные дни или даже часы.
На прошлой неделе у ресторана на Победе уже были первые «посетители». Несколько человек сидели у помещения и ели бургеры. Вероятно, это были работники. Возле других точек уже расставили зонтики и наводили «марафет».
Почему все ждут открытия McDonald’s?
Открытие McDonald’s действительно «горячая тема». Скорее всего, люди не ждут бургеров и картофеля, а ощущения «нормальности». McDonald’s закрылся 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение. Поэтому возобновление работы ресторана воспринимается как знак, что скоро все будет хорошо. Это такой «крючок» с привычной довоенной жизнью.
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