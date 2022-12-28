Уже второй раз: учительница из Днепропетровщины одна из победительниц Всеукраинского радиодиктанта

Учительница из Днепропетровщины одна из победительниц нынешнего радиодиктанта.

Об этом сообщили в Слобожанском территориальном обществе.

Несколько дней назад «Суспільне» объявило победителей ежегодного радиодиктанта. Среди тех, кто лучше всего написал диктант, оказалась учительница Слобожанского лицея Татьяна Павлик. Женщина преподает украинский язык и литературу.

Отмечается, что Татьяна участвует в диктанте каждый год, а это уже ее вторая победа.

Напомним, ежегодно общественный вещатель проводит всеукраинский радиодиктант. В этом году на проверку направили около 30 тысяч электронных и 10 тысяч бумажных писем.

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