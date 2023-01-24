Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Уже второй раз через месяц: в Днепре обнаружили авто, которое ищет Интерпол

Сегодня 17:33
просмотров

Днепровские патрульные обнаружили разыскиваемый Интерполом автомобиль.

Новости Днепра про Уже второй раз через месяц: в Днепре обнаружили авто, которое ищет Интерпол

Как сообщили в патрульной полиции Днепра, на днях на улице Сеченова они остановили автомобиль, который мог быть причастен к совершению правонарушения.

У водителя взяли документы для проверки. Ознакомившись с ними, инспекторы обнаружили, что свидетельство о регистрации указанного авто имеет признаки подделки, поскольку по базам данных МВД оно значится сданным в архив. При осмотре идентификатора автомобиля стражи порядка заметили признаки механического вмешательства и подделки.

Выяснив первоначальный номер идентификатора патрульные установили, что согласно базам данных МВД указанное транспортное средство находится в розыске Печерским управления полиции ГУНП Киева и Интерполом по факту незаконного завладения.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для дальнейших процессуальных действий.

Отметим, что в этом месяце патрульные уже обнаруживали авто, находившееся в международном розыске.

Читайте также:

Новости Днепра про Уже второй раз через месяц: в Днепре обнаружили авто, которое ищет ИнтерполУкраїнська Новости Днепра про Уже второй раз через месяц: в Днепре обнаружили авто, которое ищет ИнтерполРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Проживание в «кавалерке» и проезд по 40 грн: жители Днепра рассказали о жизни в Польше
    Новости Днепра
    Сегодня 17:45
    Проживание в «кавалерке» и проезд по 40 грн: жители Днепра рассказали о жизни в Польше

    Журналисты dnepr.info продолжают серию материалов о том, как живут жители…

    В Днепре в мусорнике у вокзала нашли коробку с патронами
    Новости Днепра
    Сегодня 16:52
    В Днепре в мусорнике у вокзала нашли коробку с патронами

    В Днепре у вокзала нашли патроны.

    Маникюр может вызвать рак: что говорят украинские ученые-генетики
    Новости Днепра
    Сегодня 16:41
    Маникюр может вызвать рак: что говорят украинские ученые-генетики

    Оказывается, обычная сушка ногтей с помощью специальной лампы может быть…

    Белоснежное чудо: в Кирилловке замерзло Азовское море (Фото)
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    Белоснежное чудо: в Кирилловке замерзло Азовское море (Фото)

    В популярном курортном поселке Кирилловка замерзло Азовское море. С начала…

    Последние новости

    Проживание в «кавалерке» и проезд по 40 грн: жители Днепра рассказали о жизни в Польше
    Проживание в «кавалерке» и проезд по 40 грн: жители Днепра рассказали о жизни в Польше

    Журналисты dnepr.info продолжают серию материалов о том, как живут жители Днепра за границей, что их удивляет, поражает, огорчает или веселит. Сегодня мы подготовили рассказ о жизни в польском городе Вроцлав.

    Сегодня 17:45
    просмотров
    В Днепре в мусорнике у вокзала нашли коробку с патронами
    В Днепре в мусорнике у вокзала нашли коробку с патронами

    В Днепре у вокзала нашли патроны.

    Сегодня 16:52
    просмотров
    Маникюр может вызвать рак: что говорят украинские ученые-генетики
    Маникюр может вызвать рак: что говорят украинские ученые-генетики

    Оказывается, обычная сушка ногтей с помощью специальной лампы может быть опасна для здоровья и вызвать мутацию клеток в организме. О том, насколько процедура покрытия ногтей гель-лаком вредит здоровью – рассказал украинский ученый.

    Сегодня 16:41
    просмотров
    Программист из Днепра хотел выехать за границу с поддельными документами об инвалидности
    Программист из Днепра хотел выехать за границу с поддельными документами об инвалидности

    Айтишник из Днепра собирался уехать из Украины с поддельными документами.

    Сегодня 15:28
    просмотров
    В Днепре на Передовой столкнулись фура и ВАЗ: легковушка загорелась
    В Днепре на Передовой столкнулись фура и ВАЗ: легковушка загорелась

    Сегодня, 24 января, на улице Передовой произошла авария.

    Сегодня 14:58
    1
    просмотров
    Подозрение от СБУ получил командир авиаполка РФ, который приказал ударить по дому в Днепре
    Подозрение от СБУ получил командир авиаполка РФ, который приказал ударить по дому в Днепре

    Командир авиаполка, предписывавший бомбить многоэтажку в Днепре, заочно получил подозрение.

    Сегодня 14:35
    просмотров
    Суд не конфисковал стратегический комбинат на Днепропетровщине, принадлежащий миллиардеру из России
    Суд не конфисковал стратегический комбинат на Днепропетровщине, принадлежащий миллиардеру из России

    Суд отказался национализировать комбинат на Днепропетровщине, связываемый с российским миллиардером.

    Сегодня 14:03
    просмотров
    Из-за обесточивания многие жители Днепра остались без воды: адреса
    Из-за обесточивания многие жители Днепра остались без воды: адреса

    Сегодня, 24 января, многие жители Днепра остались без воды.

    Сегодня 13:53
    0
    просмотров
    Резниченко уволили с должности председателя Днепропетровской ОВА
    Резниченко уволили с должности председателя Днепропетровской ОВА

    Сегодня, 24 января, на заседании Кабинета министров Украины был принят ряд кадровых решений.

    Сегодня 13:18
    0
    просмотров
    В Днепре автовор попался полиции, потому что не смог завести старую машину
    В Днепре автовор попался полиции, потому что не смог завести старую машину

    В Днепре 24-летний парень хотел украсть старую машину, но не смог ее завести.

    Сегодня 13:02
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх