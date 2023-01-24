Уже второй раз через месяц: в Днепре обнаружили авто, которое ищет Интерпол

Днепровские патрульные обнаружили разыскиваемый Интерполом автомобиль.

Как сообщили в патрульной полиции Днепра, на днях на улице Сеченова они остановили автомобиль, который мог быть причастен к совершению правонарушения.

У водителя взяли документы для проверки. Ознакомившись с ними, инспекторы обнаружили, что свидетельство о регистрации указанного авто имеет признаки подделки, поскольку по базам данных МВД оно значится сданным в архив. При осмотре идентификатора автомобиля стражи порядка заметили признаки механического вмешательства и подделки.

Выяснив первоначальный номер идентификатора патрульные установили, что согласно базам данных МВД указанное транспортное средство находится в розыске Печерским управления полиции ГУНП Киева и Интерполом по факту незаконного завладения.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для дальнейших процессуальных действий.

Отметим, что в этом месяце патрульные уже обнаруживали авто, находившееся в международном розыске.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: