Уже второй раз через месяц: в Днепре обнаружили авто, которое ищет Интерпол

Как сообщили в патрульной полиции Днепра, на днях на улице Сеченова они остановили автомобиль, который мог быть причастен к совершению правонарушения.
У водителя взяли документы для проверки. Ознакомившись с ними, инспекторы обнаружили, что свидетельство о регистрации указанного авто имеет признаки подделки, поскольку по базам данных МВД оно значится сданным в архив. При осмотре идентификатора автомобиля стражи порядка заметили признаки механического вмешательства и подделки.
Выяснив первоначальный номер идентификатора патрульные установили, что согласно базам данных МВД указанное транспортное средство находится в розыске Печерским управления полиции ГУНП Киева и Интерполом по факту незаконного завладения.
На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для дальнейших процессуальных действий.
Отметим, что в этом месяце патрульные уже обнаруживали авто, находившееся в международном розыске.
Читайте также:
Автор:
Журналисты dnepr.info продолжают серию материалов о том, как живут жители…
В Днепре у вокзала нашли патроны.
Оказывается, обычная сушка ногтей с помощью специальной лампы может быть…
В популярном курортном поселке Кирилловка замерзло Азовское море. С начала…
Журналисты dnepr.info продолжают серию материалов о том, как живут жители Днепра за границей, что их удивляет, поражает, огорчает или веселит. Сегодня мы подготовили рассказ о жизни в польском городе Вроцлав.
В Днепре у вокзала нашли патроны.
Оказывается, обычная сушка ногтей с помощью специальной лампы может быть опасна для здоровья и вызвать мутацию клеток в организме. О том, насколько процедура покрытия ногтей гель-лаком вредит здоровью – рассказал украинский ученый.
Айтишник из Днепра собирался уехать из Украины с поддельными документами.
Сегодня, 24 января, на улице Передовой произошла авария.
Командир авиаполка, предписывавший бомбить многоэтажку в Днепре, заочно получил подозрение.
Суд отказался национализировать комбинат на Днепропетровщине, связываемый с российским миллиардером.
Сегодня, 24 января, многие жители Днепра остались без воды.
Сегодня, 24 января, на заседании Кабинета министров Украины был принят ряд кадровых решений.
В Днепре 24-летний парень хотел украсть старую машину, но не смог ее завести.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!