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Уже вернулся на фронт: в Днепре спасли бойца, который чуть не лишился руки

Сегодня 15:49
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В Днепре провели уникальную операцию, благодаря которой раненому бойцу смогли спасти руку.

Новости Днепра про Уже вернулся на фронт: в Днепре спасли бойца, который чуть не лишился руки

Историю воина рассказали в городском департаменте здравоохранения.

По словам медиков, к ним привезли 30-летнего Николая (имя изменено). Боец попал под обстрел, его с тяжелыми ранениями конечностей и грудной клетки вытащили из-под завалов. Мужчину доставили в Днепр. У него была тяжелая травма кисти, еще немного, и он бы потерял руку.

Еще бы день без помощи – и солдат мог потерять руку. Однако врачи успели вовремя. Парень перенес 3 тяжелые операции и его волновало только одно: «делайте что хотите, но я должен вернуться как можно быстрее и бороться дальше», — отметили медики.

Новости Днепра про Уже вернулся на фронт: в Днепре спасли бойца, который чуть не лишился руки

Использовав уникальную методику, хирурги смогли восстановить конечность и получили впечатляющий результат. После реабилитации военный вернулся в строй и снова защищает Украину.
 

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Новости Днепра про Уже вернулся на фронт: в Днепре спасли бойца, который чуть не лишился рукиУкраїнська Новости Днепра про Уже вернулся на фронт: в Днепре спасли бойца, который чуть не лишился рукиРусский

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