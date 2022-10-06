Уже в пути: как выглядят киевские автобусы, которые скоро будут ездить по улицам Днепра (ВИДЕО)

Автобусы уже в пути.

30 сентября россияне ударили по АТП в Днепре, в результате чего из строя вышли почти все автобусы предприятия. Более 115 уничтожены полностью, еще несколько десятков нуждаются в ремонте. В связи с этим Киев решил помочь нашему городу и предоставить 30 пассажирских автобусов.

Как сообщили в КГГА, автобусы уже отправились в Днепр. Узнать их легко, ведь на транспорте отмечено, что это именно подарок от Киева.