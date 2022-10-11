Уже в пути: еще один город помог Днепру с пассажирскими автобусами

В этот раз автобусы едут из Винницы.
Как отметил городской голова Винницы Сергей Моргунов, в Днепр отправили еще три больших автобуса.
Помогаем восстановить парк общественного транспорта после ракетных обстрелов. Общины должны держаться вместе. Винница – с Днепром. Победим! – написал он.
Ранее 30 автобусов приехали в Днепр из Киева. Напомним, 29 сентября вражеский ракетный удар уничтожил АТП в нашем городе. В результате около 50 автобусов сгорели дотла, еще более 100 были повреждены.
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