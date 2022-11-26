Уже шесть пострадавших из-за вражеского удара по Днепру

Как сообщил Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОВА, уже известно о 6 потерпевших.

К сожалению, есть пострадавшие.

Они попали по мирному жилому кварталу.

Сегодня россияне нанесли ракетный удар по Днепру.

Сегодня около 11:37 горожане слышали взрывы.

Сегодня в Днепре раздались взрывы.

Сегодня, 26 ноября, враг попал ракетами в жилые дома мирных…

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