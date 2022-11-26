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Уже шесть пострадавших из-за вражеского удара по Днепру

Сегодня 13:24
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Сегодня россияне нанесли ракетный удар по Днепру.

Новости Днепра про Уже шесть пострадавших из-за вражеского удара по Днепру

Они попали по мирному жилому кварталу.

К сожалению, есть пострадавшие.

Как сообщил Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОВА, уже известно о 6 потерпевших.

Одна женщина в тяжелом состоянии.

Новости Днепра про Уже шесть пострадавших из-за вражеского удара по Днепру

Напомним, около 11:37 горожане слышали взрывы. Есть прилет в жилой квартал. В настоящее время известно о 7 частично разрушенных частных домах и пожаре.

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