Уже работает: подать заявление на брак теперь можно через портал “Дія”

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.
Больше не надо идти в ЗАГС. В несколько кликов на портале «Дія» вы подаете заявление и выбираете место, время, формат, проведение церемонии, — говорится в сообщении.
Для этого нужно:
После этого выбранный ЗАГС пришлет вам ответ и детали по церемонии на почту. Процесс подачи заявления онлайн длится менее 15 минут. А вам только нужно появиться в ЗАГС в день бракосочетания, — пояснили в министерстве.
Скорее тестируйте новую услугу!
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