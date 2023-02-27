Уже работает: подать заявление на брак теперь можно через портал “Дія”

На портале "Дія" теперь можно подать заявление о регистрации брака онлайн - процесс подачи заявления длится менее 15 минут.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.

Больше не надо идти в ЗАГС. В несколько кликов на портале «Дія» вы подаете заявление и выбираете место, время, формат, проведение церемонии, — говорится в сообщении.

Для этого нужно:

Авторизоваться на портале «Дія» и перейти в раздел «Семья». Выбрать услугу «Заявление о браке». Заполнить заявление и выбрать время и место регистрации. Оплатить административный сбор. Подписать заявление электронной подписью. Чтобы партнер авторизовался в своем кабинете на портале, перешел на заявление по ссылке с почты и подписал его электронной подписью.

После этого выбранный ЗАГС пришлет вам ответ и детали по церемонии на почту. Процесс подачи заявления онлайн длится менее 15 минут. А вам только нужно появиться в ЗАГС в день бракосочетания, — пояснили в министерстве.

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