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Уже не впервые: в центре Днепра неизвестные облили автомобили красной краской

Сегодня 18:52
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В центре Днепра на улице Степана Бандеры (бывшая Шмидта) неизвестные облили красной краской несколько автомобилей.

Новости Днепра про Уже не впервые: в центре Днепра неизвестные облили автомобили красной краской

Инцидент произошел сегодня, 26 февраля. В сети появились соответствующие фото.

На них можно увидеть иномарки, стоящие на парковке. Их багажники, заднее стекло и крыша облиты краской. Всего повреждено 6 автомобилей.

Что интересно, хулиганы не впервые «метят» эту точку. Меньше месяца назад, 29 января, на улице Степана Бандеры уже происходил подобный инцидент. Тогда краской облили 11 авто на парковке, а некоторым даже порезали колеса.

Вандалов до сих пор не нашли.

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