Уже начали клевать вороны: в Днепре спасли лебедя со сломанным крылом

Теперь птица в безопасности.

В Днепре неравнодушные горожане обратили внимание на белого лебедя, который плавал возле пляжа на жилом массиве Приднепровск и не мог взлететь.

Местные жители отмечают, что птица была настолько обессилена, что ее уже начали клевать вороны. Оказалось, что у белого красавца сломано крыло.

Днепряне достали лебедя из воды и пока приютили у себя дома.

Сейчас птице ничего не угрожает.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на озере Шпаковое может замерзнуть семья лебедей.

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