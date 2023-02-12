Уже начали клевать вороны: в Днепре спасли лебедя со сломанным крылом

В Днепре неравнодушные горожане обратили внимание на белого лебедя, который плавал возле пляжа на жилом массиве Приднепровск и не мог взлететь.
Местные жители отмечают, что птица была настолько обессилена, что ее уже начали клевать вороны. Оказалось, что у белого красавца сломано крыло.
Днепряне достали лебедя из воды и пока приютили у себя дома.
Сейчас птице ничего не угрожает.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на озере Шпаковое может замерзнуть семья лебедей.
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