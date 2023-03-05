Уже через три месяца экономика рф не способна будет обеспечивать ведение агрессивной войны, — Буданов

Экономика россии не способна будет обеспечивать ведение агрессивной войны в Украине уже через три месяца.

Об этом рассказал глава военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью USA Today.

По его словам, у государства-террориста осталось время до конца весны, чтобы попытаться достичь хоть каких-то своих военных целей в Украине.

россия израсходовала огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. Ее экономика и производство не в состоянии покрыть эти потери. Она сменила свою военную цепь командования. Если российские военные не достигнут своих целей этой весной, в россии закончатся ее инструменты войны, – отметил Кирилл Буданов.

Напомним, ранее мы писали, что Буданов показал кота Гюнтера, который “работает” в ГУР. Также читайте: Буданов рассказал, изменился ли его прогноз об окончании войны летом.

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