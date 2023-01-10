Уже более 400: где в Днепре и области найти Пункт незламности

На случай длительного отключения света или блэкаута в Днепре и по всей области продолжают обустраивать Пункты незламности.

Это те места, где можно подзарядить телефоны и согреться, выпить горячий чай или кофе.

В Днепропетровской области уже более 400 таких пунктов.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Пункты незламности работают в школах, садах, библиотеках, старостатах, отделах полиции, палатках ГСЧС. Еще почти полтысячи собственных локаций незламности открыли предприниматели в разных уголках области.

Найти Пункт незламности, который расположен ближе всего к вашему дому, можно здесь. Или в Telegram-боте, Viber-боте – в поиске этого мессенджера нужно набрать «Пункты незламности».

Или здесь:

В некоторых Пунктах незламности все еще царит новогоднее настроение – они украшены к праздникам. Пройдем все испытания, – отметил Валентин Резниченко.

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