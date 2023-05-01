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  • Уже 34 пострадавших из-за ракетного удара по Павлоградскому району, из них пятеро детей

Уже 34 пострадавших из-за ракетного удара по Павлоградскому району, из них пятеро детей

Сегодня 11:59
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Ночью россияне снова атаковали ракетами Днепропетровщину.

Новости Днепра про Уже 34 пострадавших из-за ракетного удара по Павлоградскому району, из них пятеро детей

7 из них военные воздушного командования «Схід» сбили. Но есть и попадания в Павлоградском районе.

Там повреждено предприятие, многоквартирные и частные дома. К сожалению, уже 34 пострадавших, из них пятеро – дети. Самой маленькой девочке – всего 8 лет.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

У людей ушибы, переломы, резаные и рваные раны, контузии, отравления продуктами горения. Две женщины, 45 и 55 лет, в реанимации. Остальные лечатся амбулаторно. Рашистские ублюдки снова воюют с мирными людьми, – отметил он.

Не простим! Отомстим!

Новости Днепра про Уже 34 пострадавших из-за ракетного удара по Павлоградскому району, из них пятеро детей

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Новости Днепра про Уже 34 пострадавших из-за ракетного удара по Павлоградскому району, из них пятеро детейУкраїнська Новости Днепра про Уже 34 пострадавших из-за ракетного удара по Павлоградскому району, из них пятеро детейРусский

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