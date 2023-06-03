Уже 20 пострадавших в Подгородненской громаде, под завалами, вероятно, есть ребенок

К сожалению, количество пострадавших возросло.

Как сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, общее количество пострадавших в результате удара по Подгородненской громаде возросло до 20.

Из них пятеро – дети. Состояние трех парней сейчас медики оценивают как тяжелое. Они находятся в операционных. Девушки 11 и 17 лет в удовлетворительном состоянии будут лечиться амбулаторно.

Под завалами поврежденного дома спасатели продолжают искать людей. Вероятно, там есть ребенок.

Пожалуйста, не игнорируйте тревогу!

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