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  • Уволили нескольких сотрудников: как продолжается расследование смертей пациентов в больнице Руднева в Днепре

Уволили нескольких сотрудников: как продолжается расследование смертей пациентов в больнице Руднева в Днепре

Сегодня 19:25
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Из больницы Руднева уволили нескольких сотрудников.

Новости Днепра про Уволили нескольких сотрудников: как продолжается расследование смертей пациентов в больнице Руднева в Днепре

В больнице имени Руднева в Днепре продолжается расследование смерти пациентов, которое произошло в августе 2023 года. Как сообщили в Днепровском городском совете, были разорваны трудовые контракты с четырьмя возможными участниками в результате внутренней проверки.

В заведении готовы сотрудничать с правоохранителями, чтобы установить истины по уголовным делам.

Ранее полицейские осмотрели место происшествия, изъяли медицинские документы больных, а также препараты и журнал учета лекарств. Обыски провели у производителей и поставщиков препаратов, которые, вероятно, повлекли послеоперационные осложнения у умерших пациентов.

Следствие продолжается.

Что предшествовало?

В начале августа 2023 стало известно о смерти 11-летнего мальчика в больнице Днепра. Вероятно, ребенок скончался от послеоперационных осложнений. Впоследствии скончалась еще одна пациентка — медсестра из Харькова. Одиннадцати больным стало плохо. Всех перевели в другое медучреждение, а в больнице имени Руднева остановили проведение операций.

Позже в Минздраве заявили, что пациенты получили побочную реакцию на медпрепараты, которые применялись во время проведения оперативных вмешательств. Предварительно речь идет о медпрепаратах для внутривенного наркоза.

Три препарата, которые могли повлечь побочную реакцию, изъяли из обращения по всей Украине. Впоследствии в больнице Руднева возобновили проведение всех операций.

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