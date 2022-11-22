Увековечить Героев: в Днепре предлагают переименовать улицу Леваневского в честь погибшего бойца

Мураховский Артем Александрович – житель Днепра, общественный активист, уличный художник, который погиб, защищая Украину от российской армии.
Артем погиб 7 марта в ходе боев с российской армией вблизи Авдеевки.
Артем был старшим солдатом 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады и бывшим бойцом полка «Азов». Во время Революции Достоинства Артем Мурахвоский принимал активное участие в акциях, которые происходили в Днепре. Был ранен в шею из пистолета во время стычки с титушками вблизи Днепропетровской областной государственной администрации.
В августе жители Днепра и других регионов Украины, а также бойцы ряда военных подразделений Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины публично выступили с инициативой присвоить одному из топонимов Днепра имя Артема Мураховского.
До конца голосования осталось 87 дней. Для того, чтобы петицию рассмотрели, нужно набрать 3 000 голосов. Сейчас она набрала 174 голоса.
Проголосовать можна тут.
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