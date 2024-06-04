Утром враг атаковал Днепр: есть пострадавшие

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак поделился последствиями ракетной атаки на Днепр.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Силы ПВО сбили 2 ракеты. Но в результате падения обломков есть повреждение гражданской инфраструктуры, возник пожар, ранены местные жители, — говорится в публикации.

Лысак сообщил, что среди раненых есть дети – 1-месячный мальчик, к счастью, в удовлетворительном состоянии, а также 17-летний юноша в состоянии средней тяжести. Последнего отвезли в больницу.

Известно о пострадавших женщинах 32, 36 и 56 лет, а также 68-летнем мужчине. Состояние одной из женщин врачи оценили как средней тяжести.

Повреждены полтора десятка авто. Выбиты окна в частных домах, многоэтажках и больницах. В ликвидации последствий задействованы все необходимые службы. Информацию уточняем.

Вчера, 3 июня, вечером Никополь также оказался под атакой дронами-камикадзе. Пострадавших нет.

UPD: Сергей Лысак сообщил о еще одном раненом в результате вражеской атаки на Днепр — 37-летний мужчина. Пострадавший находится в больнице.

Напомним, сегодня утром в Днепре раздалась серия мощных взрывов.

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