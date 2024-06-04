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Утром в Днепре прогремели мощные взрывы: что известно

Сегодня 06:31
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Ранним утром 4 июня жители Днепра слышали несколько мощных взрывов.

Новости Днепра про Утром в Днепре прогремели мощные взрывы: что известно

О звуках взрывов сообщил представитель Украинской добровольческой армии — Юг, председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук, а также местные жители.

Воздушная тревога в Днепре и области прозвучала около 4:57. Через несколько минут Воздушные Силы ВС Украины сообщили об угрозе применения авиационных средств поражения на юго-востоке Украины.

После этого в городе раздалась серия мощных взрывов.

Также Братчук отметил, что над городом поднялся столб дыма.

Местные Telegram-каналы поделились фото и видео из квартир, в которых изуродованы окна и двери в результате утренней атаки.

Об отбое тревоги известили в 05:37.

Рекомендуем ожидать официальной информации.

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