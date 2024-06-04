Утром в Днепре прогремели мощные взрывы: что известно

О звуках взрывов сообщил представитель Украинской добровольческой армии — Юг, председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук, а также местные жители.
Воздушная тревога в Днепре и области прозвучала около 4:57. Через несколько минут Воздушные Силы ВС Украины сообщили об угрозе применения авиационных средств поражения на юго-востоке Украины.
После этого в городе раздалась серия мощных взрывов.
Также Братчук отметил, что над городом поднялся столб дыма.
Местные Telegram-каналы поделились фото и видео из квартир, в которых изуродованы окна и двери в результате утренней атаки.
Об отбое тревоги известили в 05:37.
Рекомендуем ожидать официальной информации.
Читайте также:
Автор:
В Днепре полиция разыскивает 10-летнего Николая Панченко.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак поделился последствиями ракетной атаки на…
Село в Днепропетровской области может попасть в сеть ООН
В Днепропетровской области весь день будет свет.
В Днепре полиция разыскивает 10-летнего Николая Панченко.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак поделился последствиями ракетной атаки на Днепр.
Хорошего дня, друзья!
Село в Днепропетровской области может попасть в сеть ООН
Соцсеть X (бывший Twitter) обновила свои правила, чтобы позволить пользователям публиковать контент для взрослых.
В Днепропетровской области весь день будет свет.
В Днепре выбрали самый лучший сквер.
Житель Днепра по привычке выпил несколько яиц из супермаркета, но на этот раз отравился ими.
В Днепре юридическим потребителям повысили тарифы на воду.
Карикатуры художника из Днепра превратили в мультфильм и транслируют по всей Европе.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!