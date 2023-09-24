Утром в Днепре горел гараж с автомобилем внутри

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожарные на месте выяснили, что пожар возник внутри гаража.
Внутри гаража находился легковой автомобиль «ВАЗ 2106».
В результате огня серьезно повреждены металлические конструкции гаража.
Автомобиль выгорел дотла и ремонту не подлежит. Погибших и травмированных нет, на тушение огня спасателям понадобилось полчаса.
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