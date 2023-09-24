Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Утром в Днепре горел гараж с автомобилем внутри

Сегодня 13:50
просмотров

Сегодня, 24 сентября, в 11:44 на улице Исы Мунаева в Днепре загорелся гараж.

Новости Днепра про Утром в Днепре горел гараж с автомобилем внутри

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожарные на месте выяснили, что пожар возник внутри гаража.

Внутри гаража находился легковой автомобиль «ВАЗ 2106».

В результате огня серьезно повреждены металлические конструкции гаража.

Автомобиль выгорел дотла и ремонту не подлежит. Погибших и травмированных нет, на тушение огня спасателям понадобилось полчаса.

Читайте также:

Новости Днепра про Утром в Днепре горел гараж с автомобилем внутриУкраїнська Новости Днепра про Утром в Днепре горел гараж с автомобилем внутриРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине мужчина поссорился с женой и поджег себя: он скончался в больнице
Новости Днепра
Сегодня 14:56
На Днепропетровщине мужчина поссорился с женой и поджег себя: он скончался в больнице

В поселке Сурско-Михайловка Солонянского района 41-летний мужчина поджег себя из-за…

На Днепропетровщине задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании 16-летней девушки
Новости Днепра
Сегодня 13:01
На Днепропетровщине задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании 16-летней девушки

Сегодня ночью в Пятихатках полиция задержала подозреваемого в убийстве и…

На Днепропетровщине 7-летний ребенок выпал из окна пятого этажа
Новости Днепра
Сегодня 12:02
На Днепропетровщине 7-летний ребенок выпал из окна пятого этажа

В Днепропетровской области 7-летняя девушка выпала из окна и погибла…

На Днепропетровщине из горящей квартиры спасли мужчину
Новости Днепра
Сегодня 09:53
На Днепропетровщине из горящей квартиры спасли мужчину

Сегодня ночью спасателям города Павлоград поступило сообщение о пожаре в…

Последние новости

На Днепропетровщине мужчина поссорился с женой и поджег себя: он скончался в больнице
На Днепропетровщине мужчина поссорился с женой и поджег себя: он скончался в больнице

В поселке Сурско-Михайловка Солонянского района 41-летний мужчина поджег себя из-за ссоры с женой.

Сегодня 14:56
4
просмотров
На Днепропетровщине задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании 16-летней девушки
На Днепропетровщине задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании 16-летней девушки

Сегодня ночью в Пятихатках полиция задержала подозреваемого в убийстве и изнасиловании 16-летней девушки.

Сегодня 13:01
2
просмотров
На Днепропетровщине 7-летний ребенок выпал из окна пятого этажа
На Днепропетровщине 7-летний ребенок выпал из окна пятого этажа

В Днепропетровской области 7-летняя девушка выпала из окна и погибла от полученных травм.

Сегодня 12:02
3
просмотров
В Киеве неизвестные взорвали кошачий приют: погибли и пострадали 60 кошек
В Киеве неизвестные взорвали кошачий приют: погибли и пострадали 60 кошек

На Теремках в Киеве неизвестные взорвали кошачий приют.

Сегодня 10:52
5
просмотров
На Днепропетровщине из горящей квартиры спасли мужчину
На Днепропетровщине из горящей квартиры спасли мужчину

Сегодня ночью спасателям города Павлоград поступило сообщение о пожаре в многоэтажном доме.

Сегодня 09:53
5
просмотров
Ночью враг атаковал Никопольщину: 25-летний мужчина в тяжелом состоянии
Ночью враг атаковал Никопольщину: 25-летний мужчина в тяжелом состоянии

Войска РФ ночью обстреливали Днепропетровщину, от обстрелов серьезно пострадал 25-летний мужчина.

Сегодня 09:02
3
просмотров
Погода на 24 сентября: в Днепре ясно и без осадков
Погода на 24 сентября: в Днепре ясно и без осадков

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
5
просмотров
На фронте погибли спортсмен из Днепропетровщины Станислав Половой и тренер по скалолазанию из Желтых Вод Александр Синяков
На фронте погибли спортсмен из Днепропетровщины Станислав Половой и тренер по скалолазанию из Желтых Вод Александр Синяков

Защищая Украину погибли спортсмен из города Павлоград Станислав Половой и тренер по скалолазанию из Желтых Вод Александр Синяков.

Вчера 22:13
7
просмотров
В Днепропетровской области 12-летний мальчик пострадал из-за взрыва снаряда
В Днепропетровской области 12-летний мальчик пострадал из-за взрыва снаряда

Продолжается террор мирных общин Днепропетровской области.

Вчера 20:02
17
просмотров
Ирина Верещук призвала украинцев выехать из оккупированного Крыма
Ирина Верещук призвала украинцев выехать из оккупированного Крыма

Вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук призвала украинцев выезжать из Крыма.

Вчера 19:42
12
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх