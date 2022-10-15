Утром россияне снова нанесли удар по Никополю: есть раненые

Об этом сообщил Валентин Резниченко, председатель Днепропетровской ОВА.
Войска рф били по мирным жилым кварталам из тяжелой артиллерии.
По предварительной информации, ранены три человека. Мужчина и две женщины.
В городе повреждены дома и админздания. Детали уточняются.
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и берегите себя!
Напомним, ранее мы писали, что россияне всю ночь терроризировали Никопольщину.
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Сегодня ночью жители Днепропетровской области слышали взрывы.
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Россияне продолжают системный террор Запорожской области.
Россияне всю ночь терроризировали Никопольщину.
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