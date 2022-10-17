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Утром оккупанты атаковали Киев дронами (ФОТО)

Сегодня 10:55
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Утром 17 октября в Киеве раздались взрывы – россияне атаковали столицу дронами-камикадзе.

Новости Днепра про Утром оккупанты атаковали Киев дронами (ФОТО)

В Киевской городской военной администрации сообщили о четырех «прилетах».

По состоянию на 9.00 по Киеву зафиксировано 4 прилета. Враг продолжает атаковать. Есть попадания по жилому дому в Шевченковском районе, – говорится в сообщении.

Позже мэр столицы Виталий Кличко подтвердил, что в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в жилом доме.

В настоящее время из него спасены 18 человек. По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами, – написал он.

Новости Днепра про Утром оккупанты атаковали Киев дронами (ФОТО)

Новости Днепра про Утром оккупанты атаковали Киев дронами (ФОТО)

В настоящее время продолжаются спасательные работы, тушение разрушенных строительных конструкций и разбор завалов.

Есть ли погибшие – уточняем информацию, – сообщил мэр столицы.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что подобные атаки на столицу не запугивают украинцев.

Россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию, – написал он.

В то же время он заявил, что Украине нужно больше ПВО и как можно скорее:

У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага.

Напомним, ранее мы писали, что ночью украинские защитники уничтожили 15 дронов-камикадзе и 3 крылатые ракеты.

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Новости Днепра про Утром оккупанты атаковали Киев дронами (ФОТО)Українська Новости Днепра про Утром оккупанты атаковали Киев дронами (ФОТО)Русский

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