Утро не с кофе: в Покрове загорелся пассажирский автобус

У спасателей города Покров утро началось не с кофе.

Так, сегодня, 24 февраля, в 04:38 на линию «101» сообщили о том, что на улице Заводской города Покров горит пассажирский автобус.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место оперативно прибыли спасатели. Они установили, что возгорание возникло во время стоянки транспортного средства, поэтому людей внутри не было.

Пожар был локализован в 05:15 и ликвидирован в 05:30.

Огонь уничтожил салон и моторный отсек на общей площади 30 кв. м. К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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