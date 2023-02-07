Утро не с кофе: в Подгородном во дворе частного дома сгорело авто

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
В 6:40 на линию «101» сообщили о пожаре на территории частного домовладения на улице Харьковской. На место направили спасателей из Подгородного и Днепра.
Площадь пожара составила 3 кв. м. Его ликвидировали в течение часа.
К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.
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