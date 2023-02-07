Утро не с кофе: в Подгородном во дворе частного дома сгорело авто

Во вторник, 7 февраля, в Подгородном во дворе частного дома вспыхнул легковой автомобиль «Mitsubishi Lancer».

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

В 6:40 на линию «101» сообщили о пожаре на территории частного домовладения на улице Харьковской. На место направили спасателей из Подгородного и Днепра.

Площадь пожара составила 3 кв. м. Его ликвидировали в течение часа.

К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

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