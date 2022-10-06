Утренний обстрел жилого квартала в Запорожье: в каком состоянии пострадавшие

Попали по жилому кварталу. Известно, что 3 человека погибли, 12 получили ранения.
О том, в каком они состоянии, рассказал Александр Старух, глава Запорожской ОВА.
По его словам, 9 человек госпитализированы. К сожалению, один пациент находится в тяжелом состоянии. Все остальные – в удовлетворительном. Среди травмированных двое детей – мальчики 4 лет. Трое запорожцев после медицинского осмотра от госпитализации отказались.
Спасательные работы продолжаются, поэтому данные могут измениться.
Пожалуйста, не игнорируйте сигналы тревоги и берегите себя!
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