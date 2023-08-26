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Усик – Дюбуа уже сегодня: где посмотреть чемпионский бой онлайн

Сегодня 18:21
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Сегодня чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBO/IBF Александр Усик проведет обязательную защиту титула против британца Даниэля Дюбуа.

Новости Днепра про Усик – Дюбуа уже сегодня: где посмотреть чемпионский бой онлайн

Бой на Тарчинский Арена во Вроцлаве начнется в 23:00.

Прямую трансляцию поединка производит сервис MEGOGO.

Чемпионским поединком смогут насладиться подписчики пакетов Легкий, Оптимальный, Максимальный и Спорт.

На сервисе покажут андеркардные бои вечера. В них будут выступать британец Хамза Шираз и украинец Дмитрий Митрофанов.

Также бои состоятся между немцем Аро Шварцем и украинцем Даниэлем Лапиным. В общей сложности планируется 12 поединков, во многих из них на кону чемпионские пояса в разных весовых категориях.

Если Усик одержит победу, то Тайсон Фьюри станет последним конкурентом Александра на пути к «абсолюту».

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