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Ушли из дома и не вернулись: в Кривом Роге правоохранители разыскивают троих детей

Сегодня 07:33
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Полиция Кривого Рога разыскивает 14-летнего Бояринова Мирослава, 11-летнего Александра Шаповалова и 14-летнего Розмахнина Романа.

Новости Днепра про Ушли из дома и не вернулись: в Кривом Роге правоохранители разыскивают троих детей

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Дети покинули место жительства вчера, 24 июня, около 18:20, и по состоянию на сегодняшнее утро не вернулись.

Приметы Мирослава: На вид 12-13 лет, рост 153 см, худощавого телосложения, короткие светло-русые волосы, карие глаза. Был одет: синяя футболка с надписями, черные шорты, черные босоножки.

Приметы Александра: По виду 12-13 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, короткие светло-русые волосы, карие глаза. Был одет: черная футболка с надписями, черные шорты, черные кроссовки. Из особых примет: веснушки на лице.

Приметы Романа: На вид 13-14 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, короткие светло-русые волосы, карие глаза. Был одет: черная футболка с надписями, серые шорты с черными полосами, черные босоножки.

В случае, если у вас есть информация о возможном местонахождении несовершеннолетних Мирослава, Александра и Романа, сообщайте в отделение полиции №3 Криворожского районного управления полиции или по телефонам: 067-110-16-42 или 102.

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Новости Днепра про Ушли из дома и не вернулись: в Кривом Роге правоохранители разыскивают троих детейУкраїнська Новости Днепра про Ушли из дома и не вернулись: в Кривом Роге правоохранители разыскивают троих детейРусский

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