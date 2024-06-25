Ушли из дома и не вернулись: в Кривом Роге правоохранители разыскивают троих детей

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
Дети покинули место жительства вчера, 24 июня, около 18:20, и по состоянию на сегодняшнее утро не вернулись.
Приметы Мирослава: На вид 12-13 лет, рост 153 см, худощавого телосложения, короткие светло-русые волосы, карие глаза. Был одет: синяя футболка с надписями, черные шорты, черные босоножки.
Приметы Александра: По виду 12-13 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, короткие светло-русые волосы, карие глаза. Был одет: черная футболка с надписями, черные шорты, черные кроссовки. Из особых примет: веснушки на лице.
Приметы Романа: На вид 13-14 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, короткие светло-русые волосы, карие глаза. Был одет: черная футболка с надписями, серые шорты с черными полосами, черные босоножки.
В случае, если у вас есть информация о возможном местонахождении несовершеннолетних Мирослава, Александра и Романа, сообщайте в отделение полиции №3 Криворожского районного управления полиции или по телефонам: 067-110-16-42 или 102.
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