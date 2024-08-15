Ушла из жизни медицинская директор одной из больниц Днепра

Ушла из жизни медицинская директор больницы имени Руднева Марина Чекан.

О печальном известии сообщили коллеги Марины Константиновны.

Известно, что ее серце остановилось 15 августа.

При жизни врач прошла путь от акушера-гинеколога до медицинского директора, акушера-гинеколога высшей категории, посвятив всю свою жизнь медицине.

Марина училась в Днепропетровском медицинском университете, завершив обучение в 1981 году получила специальность — лечебное дело. С 1981 по 1991 годы работала акушером-гинекологом в Днепропетровской городской больнице № 9. С 1991 по 1994 годы работала акушером-гинекологом в больнице № 4. С 1994 года работала в Днепропетровской городской клинической больнице № 2 в должности заведующего. Далее с 1996 года стала заместителем главврача. До 2024 года работала в должности медицинского директора в больнице имени Руднева.

Во время своей медицинской карьеры она зарекомендовала себя опытным руководителем и оперативно решала лечебно-диагностические и организационные вопросы. Марина постоянно повышала свою квалификацию, посещала лечебные конференции, выступала с докладами на больничных и городских семинарах. За период работы в больнице Руднева она внедрила новые методы проведения оперативных вмешательств (малоинвазивные операции, лапароскопические оперативные вмешательства в гинекологии). Ее помнят, как принципиального, тактического, требовательного к себе и сотрудникам, тщательного человека.В 2010 году была отмечена Почетной грамотой Министерства здравоохранения Украины. В 2018 году была награждена Почетной грамотой Председателя Днепропетровского областного совета, – рассказывают коллеги.

Администрация, коллектив больницы, бывшие пациенты выражают искренние соболезнования семье Чекан Марины Константиновны. О времени и месте прощания сообщат дополнительно.

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