Ушла из дома и не вернулась: в Кривом Роге уже две недели разыскивают Марию Макогон

Об этом сообщают специалисты и специалистки отдела коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Криворожского районного управления полиции.
Известно, что женщине 85 лет, она ушла из дома 24 января и до сих пор не вернулась.
Женщина выглядит на свой возраст, ее рост 160-165 сантиметров, имеет полное телосложение, седые волосы средней длины.
Особые приметы: ходит с палочкой в руках, в очках, сутулится.
Если Вам известна любая информация о местонахождении Марии Макогон, нужно сообщить в Криворожское районное управление полиции или по телефонам 102, (067) 568 90 99.
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