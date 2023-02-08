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  • Ушла из дома и не вернулась: в Кривом Роге уже две недели разыскивают Марию Макогон

Ушла из дома и не вернулась: в Кривом Роге уже две недели разыскивают Марию Макогон

Сегодня 06:45
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Криворожские полицейские сообщили, что разыскивают пенсионерку Марию Макогон, пропавшую без вести две недели назад.

Новости Днепра про Ушла из дома и не вернулась: в Кривом Роге уже две недели разыскивают Марию Макогон

Об этом сообщают специалисты и специалистки отдела коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Криворожского районного управления полиции.

Известно, что женщине 85 лет, она ушла из дома 24 января и до сих пор не вернулась.

Женщина выглядит на свой возраст, ее рост 160-165 сантиметров, имеет полное телосложение, седые волосы средней длины.

Особые приметы: ходит с палочкой в руках, в очках, сутулится.

Если Вам известна любая информация о местонахождении Марии Макогон, нужно сообщить в Криворожское районное управление полиции или по телефонам 102, (067) 568 90 99.

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