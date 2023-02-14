Ушла из дома и не вернулась: на Днепропетровщине разыскивают 46-летнюю женщину

В Днепропетровской области разыскивают пропавшую без вести 46-летнюю Елену Мастерук.

13 февраля около 17:00 женщина ушла из дома по ул. Станиславского в Никополе и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 160-165 см, полного телосложения, волосы короткие коричневые, глаза серые, имеет психическое расстройство.

Была одета в коричневую куртку, зеленую шапку, сапоги прорезиненные черные.

Если вы видели женщину или знаете, где она может быть, сообщите по номерам: 102, 095 075 07 90, 066 535 16 10.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре разыскивают 36-летнего мужчину, пропавшего еще в марте 2022 года.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: