Ушла из дома и не вернулась: на Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку

Полицейские Каменского разыскивают 15-летнюю Маргариту Путинику.

6 февраля около 15:00 девушка ушла из дома, где проживала вместе с семьей, и до настоящего времени домой не вернулась.

Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы черные длинные.

Была одета: черный спортивный костюм с капюшоном, темно-зеленый пуховик до колен, кроссовки белые.

Если вы видели девушку или знаете, где она может быть, сообщите по номерам: 096-586-94-41, “102”.

Важна любая информация!

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