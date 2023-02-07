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  • Ушла из дома и не вернулась: на Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку

Ушла из дома и не вернулась: на Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку

Сегодня 10:19
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Полицейские Каменского разыскивают 15-летнюю Маргариту Путинику.

Новости Днепра про Ушла из дома и не вернулась: на Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку

6 февраля около 15:00 девушка ушла из дома, где проживала вместе с семьей, и до настоящего времени домой не вернулась.

Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы черные длинные.

Была одета: черный спортивный костюм с капюшоном, темно-зеленый пуховик до колен, кроссовки белые.

Если вы видели девушку или знаете, где она может быть, сообщите по номерам: 096-586-94-41, “102”.

Важна любая информация!

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Новости Днепра про Ушла из дома и не вернулась: на Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушкуУкраїнська Новости Днепра про Ушла из дома и не вернулась: на Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушкуРусский

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