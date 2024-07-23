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Ушла из дома 4 дня назад: на Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку

Сегодня 07:26
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В Каменском районе пропала несовершеннолетняя девушка.

Новости Днепра про Ушла из дома 4 дня назад: на Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку

Полиция Каменского разыскивает 15-летнюю Дарью Плужник.

Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.

По предварительной информации, 19 июля несовершеннолетняя ушла с места жительства, расположенного на улице Мира. По состоянию на утро 23 июля ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 см, худощавые, черные волосы ниже плеч, темные глаза.

Была одета: белая футболка, светлые короткие шорты, светлые сандалии. На руке браслет – бижутерия. На шее серебряная цепочка с крестиком.

При себе имела зеленую эко сумку АТБ.

Если вы владеете любой информацией о местонахождении несовершеннолетней Дарии Плужник, сообщайте в полицию по телефонам: 096-586-94-41 или 102.

Напомним, вчера мы писали, что на Днепропетровщине разыскали пропавшего 13-летнего парня.

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Новости Днепра про Ушла из дома 4 дня назад: на Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушкуУкраїнська Новости Днепра про Ушла из дома 4 дня назад: на Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушкуРусский

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