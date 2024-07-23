Ушла из дома 4 дня назад: на Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку

Полиция Каменского разыскивает 15-летнюю Дарью Плужник.
Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.
По предварительной информации, 19 июля несовершеннолетняя ушла с места жительства, расположенного на улице Мира. По состоянию на утро 23 июля ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 160 см, худощавые, черные волосы ниже плеч, темные глаза.
Была одета: белая футболка, светлые короткие шорты, светлые сандалии. На руке браслет – бижутерия. На шее серебряная цепочка с крестиком.
При себе имела зеленую эко сумку АТБ.
Если вы владеете любой информацией о местонахождении несовершеннолетней Дарии Плужник, сообщайте в полицию по телефонам: 096-586-94-41 или 102.
Напомним, вчера мы писали, что на Днепропетровщине разыскали пропавшего 13-летнего парня.
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