Ушла из дома 4 дня назад: на Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку

В Каменском районе пропала несовершеннолетняя девушка.

Полиция Каменского разыскивает 15-летнюю Дарью Плужник.

Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.

По предварительной информации, 19 июля несовершеннолетняя ушла с места жительства, расположенного на улице Мира. По состоянию на утро 23 июля ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 см, худощавые, черные волосы ниже плеч, темные глаза.

Была одета: белая футболка, светлые короткие шорты, светлые сандалии. На руке браслет – бижутерия. На шее серебряная цепочка с крестиком.

При себе имела зеленую эко сумку АТБ.

Если вы владеете любой информацией о местонахождении несовершеннолетней Дарии Плужник, сообщайте в полицию по телефонам: 096-586-94-41 или 102.

Напомним, вчера мы писали, что на Днепропетровщине разыскали пропавшего 13-летнего парня.

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