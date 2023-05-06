Ушла с подругой и не вернулась: в Днепропетровской области исчезла 12-летняя девочка

Девочка ушла из дома бабушки с подругой.

В Никополе пропала 12-летняя девочка.

Как сообщили в полиции, 5 мая, около 14:20, ребенок вместе с подругой ушел от бабушки и до настоящего времени не вернулся. В последний раз ее видели около 18 часов вечера, когда девочка была у своего папы, но после этого связь с ней оборвалась.

Полицейские просят помочь в поисках девочки. Если вы вдруг видели 12-летнюю Дарью Кротову, просьба обратиться в милицию.

Приметы: рост 150 см, среднего телосложения, волосы карают до плеч русые, глаза серые.

Была одета: белые кроссовки, серые спортивные штаны, белая футболка с изображением «солнца».

Особые приметы: на шее есть небольшая родинка. С собой у нее был мобильный телефон.

Куда звонить: (095) 938 27 56, 0667752324 или 102.

Напомним, в Днепропетровской области также ищут безвестно исчезнувшего 50-летнего Анатолия Зоренко.

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