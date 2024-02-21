Ушел из жизни известный художник из Днепра

Не стало днепровского художника Александра Демидова.

О печальном известии сообщили его товарищи в Facebook.

На днях стало известно о смерти Александра Демиденко. Художник не дожил несколько дней до своего 75-летия, сообщают его друзья.

Днепрянам Александр был известен своей коллекцией удивительных вещей. Однажды под старой картиной он зашел раритетный экземпляр газеты «Приднепровский край» за 1917 год.

Товарищи господина Александр тепло отзываются о нем, вспоминая встречи с другом:

Сегодня хоронили удивительного человека. Он был для нас не просто другом, он был Вселенной, вокруг которой вращалось множество интересных, славных людей. У него был открытый дом, куда каждому можно было прийти и оставаться сколько хочет. Я его иногда спрашивал: «Саша, а ты не устал от этой э. тусовки?». А он мне всегда отвечал: «Да, мне по кайфу!» Часть вторая. Сегодня съехались все друзья, будут проводить его. Это было в морге 16-й больницы. Большинство – на колесах. Все давно не встречались. Отправили Сашу на кремацию в Одессу. Потом все начинают топтаться у морга. Стараюсь передать диалоги:

– Ну, как ты? Да нормально!

– Никита, а почему ты плачешь? Ну, ладно, позвоним по телефону…

– Ребята, давайте я вас в центр подброшу!

– Алик, а может?

– Да нет, мне… на работу.

– Может, в субботу?

— Вот в субботу – как раз!

…Ну и все такое.

Словом, вспомнил, – написал Игорь Гусаров.

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