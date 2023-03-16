Ушел из жизни почетный гражданин Днепра и президент «Злагоды» Виктор Веретенников: было 82 года

Об этом сообщают СМИ.
Он был украинским промышленником, предпринимателем, писателем, сценаристом и народным депутатом Украины 1-го и 4-го созывов. Кроме того, Виктор Александрович много лет был президентом и совладельцем компании «Комбинат Приднепровский» (ТМ «Злагода», ТМ «Любимчик»).
Виктор Веретенников родился в Днепре в семье рабочих. В 1995 году поступил в Днепропетровский железнодорожный техникум, позже получил высшее образование по специальности «инженер-электромеханик» в Днепропетровском горном институте. В 1988 году стал Генеральным директором молочного комбината «Приднепровский», был президентом Частной акционерной компании «Комбинат Приднепровский» и президентом Украинской корпорации «Детское питание».
В 2012 году Виктор Веретенников стал почетным гражданином Днепра. Был членом Союза писателей Украины и Союза журналистов Украины.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Виктора Александровича! Светлая память!
Напомним, ранее мы писали, что умер бывший мэр Каменского Ярослав Корчевский.
Читайте также:
Автор:
Украинские военные продолжают наносить удары по технике врага и уничтожили…
Сегодня жители Самарского района могли видеть густой дым.
Среди промышленной зоны в Днепре находится один из самых старых…
В центре Днепра продолжают строительство нового комплекса.
Украинские военные продолжают наносить удары по технике врага и уничтожили две радиолокационные станции РФ.
Сегодня жители Самарского района могли видеть густой дым.
В Каменском в подвале гимназии замуровали кошек.
Сейчас животное проходит реабилитацию.
Среди промышленной зоны в Днепре находится один из самых старых жилых массивов города. Изначально его называли «поселком», словом «жилмассивы» спальные районы стали называть уже в середине 1970-х годов. Первые дома в городе строили пятиэтажные, технологию строительства 9-ти этажек освоили позже.
В центре Днепра продолжают строительство нового комплекса.
В Днепре и области разоблачили мошенническую схему.
Постоянный стресс, в котором живут украинцы уже год сказывается на здоровье. Даже те, кто раньше не жаловался на здоровье могут чувствовать головную боль, боль в сердце и подавленное настроение. Все это может быть признаком заболеваний сердечно-сосудистой системы, что чревато в…
Вчера в Днепре произошел ужасный случай.
Тарантино написал сценарий своей последней киноленты.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!