Ушел из жизни почетный гражданин Днепра и президент «Злагоды» Виктор Веретенников: было 82 года

Вчера, 15 марта, на 82 году ушел из жизни почетный гражданин Днепра Виктор Веретенников.

Об этом сообщают СМИ.

Он был украинским промышленником, предпринимателем, писателем, сценаристом и народным депутатом Украины 1-го и 4-го созывов. Кроме того, Виктор Александрович много лет был президентом и совладельцем компании «Комбинат Приднепровский» (ТМ «Злагода», ТМ «Любимчик»).

Виктор Веретенников родился в Днепре в семье рабочих. В 1995 году поступил в Днепропетровский железнодорожный техникум, позже получил высшее образование по специальности «инженер-электромеханик» в Днепропетровском горном институте. В 1988 году стал Генеральным директором молочного комбината «Приднепровский», был президентом Частной акционерной компании «Комбинат Приднепровский» и президентом Украинской корпорации «Детское питание».

В 2012 году Виктор Веретенников стал почетным гражданином Днепра. Был членом Союза писателей Украины и Союза журналистов Украины.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Виктора Александровича! Светлая память!

Напомним, ранее мы писали, что умер бывший мэр Каменского Ярослав Корчевский.

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