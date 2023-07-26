Ушел из жизни главный дирижер оперного театра в Днепре: его знала вся Украина

О печальном известии сообщили в Днепропетровском академическом театре оперы и балета.
Владимиру Григорьевичу был 71 год. Он был многолетним главным дирижером театра в Днепре. Получил звание народного артиста Украины и выдающегося театрального деятеля.
33 года проработал дирижером в днепровском театре. В 1994 году получил должность главного дирижера.
Дирижерский почерк маэстро характеризовался высокопрофессиональными отношениями с оркестром, солистами и хором, эмоциональностью, тонким чувством стиля и формы произведения. Он владел точным, выразительным жестом, присущим дирижерской школе его учителя – профессора Павермана, воспитавшего целую плеяду выдающихся дирижеров. В манере дирижирования Владимира Гаркуши особенно поражала отличная мануальная техника, пластические жесты, романтическая направленность трактовок, — рассказывают коллеги.
Под его руководством в театре были поставлены представления: «Принцесса Турандот», «Джанни Скикки», «Сестра Анжелика», «Набукко», «Отелло», «Кармина Бурана», «Травиата», «Тоска», «Лесная песня», «Белоснежка и семь гномов», «Дама с камелиями», «Директор театра», «Пиратский треугольник», «Норма», «Напрасная осторожность» и другие.
Гастролировал в Италии, Испании, Франции и Великобритании. Владимира Григорьевича неоднократно приглашали дирижировать оперно-балетные представления за границей, а также в ряде городов Украины. Выступал в Киеве, Одессе, Донецке, Львове, Харькове, Мариуполе и Луганске.
Администрация и коллектив театра выражает искренние соболезнования родным и близким. Светлая память и успокоение души маэстро, – пишут коллеги.
Попрощаются с Владимиром Гаркушем завтра, 27 июля, в 12.00 в фойе театра.
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