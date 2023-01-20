Ушел из дома 16 января и исчез: на Днепропетровщине разыскивают 39-летнего мужчину

Нужна ваша помощь!

В Кривом Роге разыскивают Позигуна Олега Владимировича. 16 января он ушел из дома и не вернулся. Его объявили в розыск.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: рост 192 см, короткие темные волосы, карие глаза.

Был одет: черная шапка, черная куртка с желтыми вставками на спине, голубые джинсы, черные ботинки с коричневой подошвой.

Если вы видели мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 0975433030 или 102.

Важна любая информация!

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