Уроженец Днепра год скуплялся картой члена экипажа, погибшего в авиакатастрофе в Броварах

Задержали уроженца Днепровщины, который 14 раз воспользовался карточкой одного из членов экипажа вертолета ГСЧС, разбившегося в Броварах в прошлом году.

Циническое преступление совершил 35-летний уроженец Днепровщины, отметили копы Киева.

Недавно правоохранители выяснили, что мужчина долгое время пользовался чужой банковской картой, которую нашел на месте падения вертолета ГСЧС в Броварах, 18 января 2023 года. Тогда погиб весь экипаж, а также экс-министр МВД Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.

Копы установили, что в январе 2023 года, на месте падение вертолета ГСЧС, мужчина завладел чужой расчетной карточкой. Затем 14 раз использовал ее при приобретении различных товаров и снятии наличных.

В ходе следствия копы выяснили, что вором был житель Киевщины, который переехал туда из Днепра. У него дома правоохранители обнаружили карточку и другие доказательства преступления.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения и присвоения официальных документов, по процессуальному руководству Броварской окружной прокуратуры, следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 185 и ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет за решеткой.

Вскоре для подозреваемого изберут меру пресечения.

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