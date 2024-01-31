Уроженец Днепра год скуплялся картой члена экипажа, погибшего в авиакатастрофе в Броварах

Циническое преступление совершил 35-летний уроженец Днепровщины, отметили копы Киева.
Недавно правоохранители выяснили, что мужчина долгое время пользовался чужой банковской картой, которую нашел на месте падения вертолета ГСЧС в Броварах, 18 января 2023 года. Тогда погиб весь экипаж, а также экс-министр МВД Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.
Копы установили, что в январе 2023 года, на месте падение вертолета ГСЧС, мужчина завладел чужой расчетной карточкой. Затем 14 раз использовал ее при приобретении различных товаров и снятии наличных.
В ходе следствия копы выяснили, что вором был житель Киевщины, который переехал туда из Днепра. У него дома правоохранители обнаружили карточку и другие доказательства преступления.
По факту кражи, совершенной в условиях военного положения и присвоения официальных документов, по процессуальному руководству Броварской окружной прокуратуры, следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 185 и ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет за решеткой.
Вскоре для подозреваемого изберут меру пресечения.
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