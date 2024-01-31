Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Уроженец Днепра год скуплялся картой члена экипажа, погибшего в авиакатастрофе в Броварах

Уроженец Днепра год скуплялся картой члена экипажа, погибшего в авиакатастрофе в Броварах

Сегодня 21:23
просмотров

Задержали уроженца Днепровщины, который 14 раз воспользовался карточкой одного из членов экипажа вертолета ГСЧС, разбившегося в Броварах в прошлом году.

Новости Днепра про Уроженец Днепра год скуплялся картой члена экипажа, погибшего в авиакатастрофе в Броварах

Циническое преступление совершил 35-летний уроженец Днепровщины, отметили копы Киева.

Недавно правоохранители выяснили, что мужчина долгое время пользовался чужой банковской картой, которую нашел на месте падения вертолета ГСЧС в Броварах, 18 января 2023 года. Тогда погиб весь экипаж, а также экс-министр МВД Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.

Копы установили, что в январе 2023 года, на месте падение вертолета ГСЧС, мужчина завладел чужой расчетной карточкой. Затем 14 раз использовал ее при приобретении различных товаров и снятии наличных.

В ходе следствия копы выяснили, что вором был житель Киевщины, который переехал туда из Днепра. У него дома правоохранители обнаружили карточку и другие доказательства преступления.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения и присвоения официальных документов, по процессуальному руководству Броварской окружной прокуратуры, следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 185 и ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет за решеткой.

Вскоре для подозреваемого изберут меру пресечения.

Читайте также:

Новости Днепра про Уроженец Днепра год скуплялся картой члена экипажа, погибшего в авиакатастрофе в БроварахУкраїнська Новости Днепра про Уроженец Днепра год скуплялся картой члена экипажа, погибшего в авиакатастрофе в БроварахРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Успейте зарядиться: в Днепре несколько улиц будут временно без света
Новости Днепра
Сегодня 22:01
Успейте зарядиться: в Днепре несколько улиц будут временно без света

В Днепре ЦЭК предупредила об отключении света.

Новый пик не за горами: в Днепре и области выросло количество заболевших гриппом и ОРВИ
Новости Днепра
Сегодня 20:47
Новый пик не за горами: в Днепре и области выросло количество заболевших гриппом и ОРВИ

В Днепре и области за прошедшую неделю выросло количество заболевших…

В небе над Днепром зафиксировали высококучевые облака: что это за явление
Новости Днепра
Сегодня 20:08
В небе над Днепром зафиксировали высококучевые облака: что это за явление

В небе над Днепром зафиксировали высококучевые облака.

На границе с Молдовой задержали ночных «туристов» из Днепра (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 19:22
На границе с Молдовой задержали ночных «туристов» из Днепра (ВИДЕО)

"Туристов" из Днепра задержали на границе с Молдовой.

Последние новости

Успейте зарядиться: в Днепре несколько улиц будут временно без света
Успейте зарядиться: в Днепре несколько улиц будут временно без света

В Днепре ЦЭК предупредила об отключении света.

Сегодня 22:01
2
просмотров
Новый пик не за горами: в Днепре и области выросло количество заболевших гриппом и ОРВИ
Новый пик не за горами: в Днепре и области выросло количество заболевших гриппом и ОРВИ

В Днепре и области за прошедшую неделю выросло количество заболевших гриппом и ОРВИ.

Сегодня 20:47
2
просмотров
В небе над Днепром зафиксировали высококучевые облака: что это за явление
В небе над Днепром зафиксировали высококучевые облака: что это за явление

В небе над Днепром зафиксировали высококучевые облака.

Сегодня 20:08
2
просмотров
На границе с Молдовой задержали ночных «туристов» из Днепра (ВИДЕО)
На границе с Молдовой задержали ночных «туристов» из Днепра (ВИДЕО)

"Туристов" из Днепра задержали на границе с Молдовой.

Сегодня 19:22
3
просмотров
В Днепре только за январь на льду погибли три человека
В Днепре только за январь на льду погибли три человека

Суровым днепровским рыбакам не мешают ни оттепель, ни ураган, ни снег - они все равно выходят на лед, чтобы подстрелить рыбку.

Сегодня 18:40
4
просмотров
В Кривом Роге столкнулись фура и Daewoo: водителя зажало в легковушке (ФОТО)
В Кривом Роге столкнулись фура и Daewoo: водителя зажало в легковушке (ФОТО)

В результате аварии пострадали два человека.

Сегодня 18:00
6
просмотров
Прибавка к пенсии в 2024 году для жителей Днепра: как посчитать индексацию самостоятельно
Прибавка к пенсии в 2024 году для жителей Днепра: как посчитать индексацию самостоятельно

В марте пенсионеров Днепра ждет индексация пенсий. По данным Пенсионного фонда Украины пенсия повысится примерно на 13%. Но повысят сумму выплат не всем, а размер прибавки будет у каждого индивидуальным. Индексация проводится для компенсации роста цен и зарплат

Сегодня 17:57
5
просмотров
Переехали насовсем: в Днепре возле Монастырского острова поселилась большая семья лебедей (ФОТО)
Переехали насовсем: в Днепре возле Монастырского острова поселилась большая семья лебедей (ФОТО)

На Днепре поселилась семья лебедей.

Сегодня 17:38
3
просмотров
В Кривом Роге из-за взорвавшейся электронной сигареты загорелась квартира: детали инцидента
В Кривом Роге из-за взорвавшейся электронной сигареты загорелась квартира: детали инцидента

Электронки-убийцы уже в Кривом Роге.

Сегодня 16:50
2
просмотров
Депутаты просят включить компанию, строившую метро в Днепре, в список спонсоров войны
Депутаты просят включить компанию, строившую метро в Днепре, в список спонсоров войны

Депутаты Днепровского городского совета обратились в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с просьбой внести турецкую строительную компанию Limak в список международных спонсоров войны.

Сегодня 16:31
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх