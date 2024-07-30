Уровень опасности желтый: в Днепре и области объявили штормовое предупреждение

В Днепропетровском региональном центре гидрометеорологии предупредили об опасном стихийном явлении.
Сегодня, 30 июля, днем в Днепре и области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
Объявлен I (желтый) уровень опасности. Это означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, ифраструктуры и окружающей природной среды.
Важно сохранять повышенную внимательность и осторожность, а также следить за сообщениями о возможном усложнении погодных условий.
Во время пребывания на улице необходимо находиться подальше от высоких деревьев, линий электропередач и металлических заборов.
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