Уровень опасности I: сегодня в Днепре объявили штормовое предупреждение

Кроме того, 21 февраля прогнозируется: облачно, ночью дождь и мокрый снег, днем ​​дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью юго-западный, с переходом днем ​​на западный, 7-12, порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью от 3-х мороза до 2-х тепла, днем ​​6-11 тепла; по городу ночью 0-2 мороза, днем ​​6-8 тепла.

Так, синоптики прогнозируют порывы юго-западного ветра, с переходом днем ​​на западный 15-20 м/с. Уровень опасности – первый (желтый).

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

В Днепре и области на сегодня, 21 февраля, объявили штормовое предупреждение.

Обязательно захватите с собой зонт!

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