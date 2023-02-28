Употреблял наркотики: в Днепре мужчина выпал с балкона на 9 этаже

Об этом сообщает «Информатор».
Отмечается, что около 4:00 жительница дома №47 на Тополе-3 позвонила в полицию. Женщина сообщила, что в соседней квартире слышна громкая ссора. На место выехали правоохранители.
Прибыв, они обнаружили под домом тело 37-летнего мужчины. Оказалось, что он выпал с балкона 9-го этажа. Его жена рассказала, что они употребляли наркотики. После этого мужчина вышел на балкон и перелез через перила. Женщина кричала о помощи, но мужчина сорвался вниз.
Все обстоятельства устанавливаются.
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