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Употреблял наркотики: в Днепре мужчина выпал с балкона на 9 этаже

Сегодня 11:29
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Сегодня ночью в Днепре на жилом массиве Тополь-3 мужчина выпал с балкона на 9 этаже.
Новости Днепра про Употреблял наркотики: в Днепре мужчина выпал с балкона на 9 этаже

Фото иллюстративное.

Об этом сообщает «Информатор».

Отмечается, что около 4:00 жительница дома №47 на Тополе-3 позвонила в полицию. Женщина сообщила, что в соседней квартире слышна громкая ссора. На место выехали правоохранители.

Прибыв, они обнаружили под домом тело 37-летнего мужчины. Оказалось, что он выпал с балкона 9-го этажа. Его жена рассказала, что они употребляли наркотики. После этого мужчина вышел на балкон и перелез через перила. Женщина кричала о помощи, но мужчина сорвался вниз.

Все обстоятельства устанавливаются.

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Новости Днепра про Употреблял наркотики: в Днепре мужчина выпал с балкона на 9 этажеУкраїнська Новости Днепра про Употреблял наркотики: в Днепре мужчина выпал с балкона на 9 этажеРусский

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