Унижала евреев: в Кривом Роге судили женщину за антисемитские сообщения

Об этом говорится в приговоре Долгинцевского райсуда в Едином реестре судебных решений.
Сообщается, что 69-летняя женщина активно писала комментарии, в которых унижала другие нации и религии.
С 16 октября 2023 года по 8 апреля 2024 года следователи обнаружили 6 сообщений, в которых женщина применяла оскорбительные высказывания в отношении людей еврейской национальности, граждан Израиля и определенных религиозных течений.
Кроме евреев, в собственных сообщениях пенсионерка негативно высказывалась относительно арабов, сирийцев, евреев, эфиопов и т.п.
Провести генотипоскопическую экспертизу и выбросить всю афросемитскую сволочь из Украины. Евреи зачищают Украину от украинцев для себя. Слава Колиивщине! Слава Гайдамакам! – написала в одной из публикаций.
Во время судебного заседания она безоговорочно признала свою вину.
Суд признал женщину виновной в совершении уголовного правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 161 УК Украины (преднамеренные действия, направленные на разжигание национальной, региональной, расовой или религиозной вражды) и назначил ей штраф в размере тридцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — 510 гривен.
Напомним, сегодня мы писали, что в Днепре воры кабеля прятались в кустах.
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